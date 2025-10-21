Cinco detenidos por el asesinato a puñaladas de un menor hondureño en Barcelona (España)

Los hechos se produjeron el pasado 8 de septiembre en Barcelona, aunque, según informó este lunes la Policía catalana en un comunicado, los sospechosos -tres hombres y dos mujeres- fueron detenidos entre el viernes pasado y ayer, lunes, en esa ciudad del nordeste español y en el cercano municipio de L'Hospitalet de Llobregat.
De los cinco detenidos, los tres mayores de edad -dos hombres y una mujer- pasaron ayer a disposición judicial, mientras que los dos menores pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.
De acuerdo con lo investigado hasta ahora, los Mossos d'Esquadra descartan que el crimen esté relacionado con enfrentamientos entre bandas juveniles.
Fuentes cercanas a la investigación, que sigue abierta, informaron a EFE de que se trabaja con la hipótesis de que víctimas y detenidos se conocían previamente entre sí.
La principal línea de investigación, según estas fuentes, es que se produjo una pelea que terminó con el apuñalamiento de los dos menores, uno de ellos mortal.