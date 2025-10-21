Cinco detenidos por el asesinato a puñaladas de un menor hondureño en Barcelona (España)

Barcelona, 21 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña (noreste de España), han detenido a cinco personas de entre 16 y 20 años por su presunta relación con el apuñalamiento de dos menores de edad, uno de los cuales, de origen hondureño, murió, mientras el otro resultó herido de gravedad.