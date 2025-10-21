Coautora del libro de Giuffre insta al príncipe Andrés a colaborar con la justicia

Amy Wallace, que trabajó cuatro años junto a Giuffre en el libro 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' (Chica de nadie: memorias de una superviviente de abusos y de su lucha por la justicia), publicado este martes en el Reino Unido, recordó que el príncipe "indicó en su día que estaba dispuesto a ayudar a los investigadores en Estados Unidos, pero nunca estuvo disponible, por alguna razón".

"Es algo que aún podría hacer", dijo Wallace al programa 'Newsnight'.

"Podría decir: 'sigo negando haber estado implicado, pero estuve en esas casas, en esa isla y en ese avión; vi cosas y sé cuánto han sufrido esas mujeres, y quiero compartir lo que vi", argumentó.

En el libro, Giuffre, que se suicidó el pasado abril a los 41 años, relata cómo fue captada de adolescente por el magnate estadounidense Epstein y su pareja y colaboradora, la británica Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico sexual de menores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Epstein, con amplios contactos en la élite política y financiera mundial, fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el relato, el primer encuentro de Giuffre con el hermano de Carlos III, cuando ella tenía 17 años, habría tenido lugar en Londres, el segundo en Nueva York y el tercero en la isla privada de Epstein en el Caribe, en lo que describió como "una orgía" con otras jóvenes.

Wallace explicó que Giuffre "quería que todos los hombres a los que fue entregada en contra de su voluntad rindieran cuentas" y el príncipe es "uno de esos hombres".

"Aunque él siga negándolo, su vida se ha ido erosionando por su pasado comportamiento, como debería ser", afirmó.

En la entrevista con la BBC, la escritora aseguró que su amiga habría visto "como una victoria" que Andrés, de 65 años, renunciara el viernes al uso de todos sus títulos, incluido el de duque de York, si bien conserva el de príncipe al haberlo recibido de nacimiento.

"Puedo hablar por Virginia; sé que habría considerado una victoria que se viera obligado, de la manera que fuera, a renunciar voluntariamente a ellos", mantuvo Wallace.

"Es un gesto simbólico que marca un paso en la dirección correcta", añadió.

El príncipe Andrés, que alcanzó en 2022 un acuerdo económico extrajudicial millonario con Giuffre, mantiene que nunca tuvo relación con ella y que desconocía cualquier actividad ilícita de Epstein, si bien aumenta la presión en el Reino Unido para revocarle formalmente sus privilegios e investigar qué sabía la familia real en aquella época.