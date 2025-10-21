Condenan en Colombia a 21 años de prisión a otro implicado en el asesinato de Uribe Turbay

Según precisó la Fiscalía colombiana en un comunicado, Mora "aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio" ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital colombiana.

El detenido deberá cumplir 21 años de prisión por "los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas conductas agravadas", añadió la información.

La Fiscalía detalló que Mora condujo un vehículo y lo puso a disposición para el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el crimen, además de trasladar a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.

A Mora le ofrecieron 5 millones de pesos (unos 1.300 dólares) por su participación en el plan criminal, según indicó el organismo investigador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por este caso han sido detenidas 7 personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político y quien fue sancionado el pasado 27 de agosto con 7 años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña electoral y ha reavivado los temores de que Colombia repita episodios de violencia política como los de la campaña de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.