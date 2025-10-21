Corea del Norte lanza al menos un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón

Seúl, 22 oct (EFE).- Corea del Norte efectuó este miércoles el lanzamiento de al menos un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, informó el Ejército surcoreano.