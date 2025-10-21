Costa Rica extradita hacia EEUU a un nicaragüense que tenía 21 años en fuga

La oficina de Interpol en San José, a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), identificó al nicaragüense con el apellido Herrera, de 46 años de edad, quien es requerido por las autoridades de Texas, Estados Unidos, por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una persona menor de edad.

Herrera fue detenido en Costa Rica en 2020, luego de permanecer 21 años en fuga, y tras una serie de coordinaciones y un proceso legal, este martes se ejecutó su extradición a Estados Unidos.

El jefe de la oficina de Interpol en Costa Rica, Osvaldo Ramírez, explicó que al nicaragüense también se le vincula con una organización criminal conocida como 'La H', que opera en el Caribe costarricense, y que se dedica al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

"Es sumamente importante ejecutar este tipo de acciones (de extradición) porque coadyuvamos a las autoridades de países vecinos y a la seguridad de nuestro país", expresó Ramírez.

