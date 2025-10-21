Cuatro muertos en en un ataque ruso con drones contra la región ucraniana de Cherníguiv

"Ataque masivo a Nóvgorod-Siverski. Los rusos han atacado con cerca de una veintena de drones Shahed. Tenemos constancia de cuatro muertos. Todos civiles. Dos hombres y dos mujeres”, escribió Chaus en su cuenta de Telegram.

El gobernador agregó que siete personas, entre ellas una niña de diez años, resultaron heridas en el ataque. Uno de los heridos está en estado grave.

Nóvgorod-Siverski se encuentra en el extremo norte de Ucrania y muy cerca de la frontera con Rusia

Rusia ya atacó la pasada noche de forma masiva la región de Cherníguiv, donde provocó daños en infraestructuras energéticas y dejó sin suministro eléctrico a una parte de la población.

La región de Cherníguiv se ha convertido en uno de los principales objetivos de los drones rusos de larga distancia este otoño. Además de las infraestructuras energéticas, estos ataques han destruido vías de tren y equipamiento ferroviario.

Ucrania ha denunciado que Rusia intenta aislar del resto del país a esta región fronteriza.