Cuba vigila la tormenta Melissa en la que ve "peligro potencial" para el Caribe

De acuerdo con el pronóstico del organismo, el fenómeno meteorológico representa un "peligro potencial" para esta área geográfica.

El segundo aviso del Insmet refiere que las áreas de Melissa aún se muestran "desorganizadas y extendidas" sobre gran parte de la zona centro-oriental del mar Caribe, Puerto Rico y la isla La Española (República Dominicana y Haití).

La tormenta tiene actualmente vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora -con rachas superiores- y se mueve rumbo próximo al oeste, aunque ha aumentado ligeramente su velocidad de traslación a 24 kilómetros por hora, añade.

Según el pronóstico, en las próximas horas este sistema -situado ahora a unos 500 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe (Haití)- comenzará a disminuir su velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Melissa, la tormenta número 13 de la actual temporada de ciclones en el Atlántico, podría evolucionar a huracán el próximo fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) con sede en Miami (EE.UU.).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El aviso llega un año después de que el huracán Óscar, de categoría 1 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, impactase también en el extremo nororiental de Cuba con vientos de hasta 130 km/h e intensas lluvias. Dejó ocho fallecidos, daños a 12.000 viviendas, inundaciones que aislaron comunidades y cuantiosas pérdidas en la agricultura.

A finales del pasado septiembre la tormenta tropical Imelda impactó la región oriental, donde dejó un saldo de dos fallecidos.

Los meteorólogos cubanos han advertido de que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será "muy activa", con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla. El primero fue el citado Óscar y luego Rafael, de categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.