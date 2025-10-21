Detienen a presunto implicado en asesinato de líder de productores de limón en México

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que la detención del presunto delincuente ocurrió derivada de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región.

Esto, luego de un operativo en Michoacán encabezado por personal de la Secretaría de Defensa, en coordinación con la Fiscalía estatal, autoridades del gabinete de seguridad y del Gobierno del estado.

"El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables", apuntó el funcionario.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el operativo se desplegó luego de tomar conocimiento del homicidio de Bravo, por lo que agentes de seguridad se trasladaron al sitio donde comenzaron las primeras indagatorias e implementaron un dispositivo de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Con ello identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto 'N', identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la información, Bravo fue localizado sin vida el lunes a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del dirigente limonero tenía huellas de violencia y fueron los pobladores que circulaban por la zona quienes avisaron sobre el hallazgo a las autoridades.

Bernardo Bravo era conocido por encabezar en los últimos meses manifestaciones debido a las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero.

En febrero pasado había denunciado a través de redes sociales que había recibido amenazas de parte de grupos criminales.

A finales de septiembre, Bravo denunció que él y sus compañeros estaban "permanentemente secuestrados" por las cuotas que les exige el crimen organizado por su cosecha.

En Apatzingán, el sector citrícola sufre extorsiones por Los Viagras y las organizaciones criminales autodenominadas como Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.

Michoacán, en el oeste de México, es líder en producción de limón mexicano, con una cosecha anual que ronda las 700.000 toneladas del cítrico, que se obtienen en 67.000 hectáreas de 3.504 productores.