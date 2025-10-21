Detienen a un hombre en Portugal por amenazar a extranjeros y a una periodista brasileña

Lisboa, 21 oct (EFE).- La Policía de Portugal anunció este martes la detención de un hombre luso-brasileño de 30 años por incitación al odio tras una publicación difundida en sus redes sociales donde instiga a la violencia contra ciudadanos extranjeros y ofrece una recompensa por atentar contra la vida de una periodista brasileña.