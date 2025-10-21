Detienen a un hombre en Portugal por amenazar a extranjeros y a una periodista brasileña

El detenido ya tenía antecedentes policiales por delitos de discriminación e incitación al odio y a la violencia, detalló la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.
En la publicación, que se viralizó, "el sospechoso ofrece como recompensa un apartamento en el centro de Lisboa a quien lleve a cabo una masacre y extermine a determinados ciudadanos extranjeros, y una bonificación adicional de 100.000 euros a quien atente contra la vida de una periodista brasileña que trabaja en Portugal".
La periodista, Stefani Costa, denunció la amenaza ante las autoridades portuguesas.
El mensaje del detenido generó "alarma social, afectando gravemente al sentimiento de tranquilidad, seguridad y paz pública, y generando indignación y repulsa en diversos ámbitos", continuó la PJ.
Tras la investigación policial, se le incautaron "numerosas pruebas relacionadas con su radicalismo ideológico".
El detenido comparecerá este miércoles ante la autoridad judicial competente para que se le apliquen medidas coercitivas.