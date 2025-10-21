Dos detenidos en Rumanía por planear un supuesto sabotaje bajo órdenes rusas

En un comunicado, el SRI afirma este martes que, en una operación realizada los pasados días 14 y 15 en cooperación con colegas del exterior, se descubrió el plan para incendiar una sede de la empresa Nova Post, la mayor compañía ucraniana de mensajería.

Los agentes rumanos identificaron y vigilaron a los dos sospechosos desde el momento en que entraron en Rumanía, llegados desde Polonia, hasta que entregaron dos paquetes en la sede bucarestina de Nova Post, explica la nota.

Añade que esos paquetes contenían dispositivos incendiarios de activación remota, fabricados artesanalmente y ocultos en auriculares y piezas de automóvil, así como componentes de monitoreo de ubicación GPS.

Los equipos especializados lograron prevenir la activación de los dispositivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La investigación preliminar revela un modus operandi complejo: el uso de sustancias incendiarias (termita y nitrato de bario), su ocultación con la posibilidad de su activación a distancia y la adopción por parte de los dos ciudadanos ucranianos de medidas de autoprotección propias de los servicios de inteligencia”, explican las autoridades rumanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El SRI sostiene que los datos obtenidos confirman la pertenencia de los dos detenidos a una extensa red de saboteadores que opera en países europeos, controlada por los servicios secretos rusos.

También la Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) informa hoy sobre la detención de los dos hombres, de 21 y 24 años, y la apertura de una investigación sobre sus supuestos delitos.

La sede de la empresa que presuntamente iba a ser atacada se encuentra en la planta baja de un bloque de viviendas en pleno centro de Bucarest.

“En caso de incendio, el fuego podría propagarse fácilmente a los edificios circundantes, lo que representaría un peligro real para la vida de un gran número de personas, así como para los edificios y bienes de la zona”, explica la DIICOT en un comunicado.

Los detenidos fueron llevados ante un juez del Tribunal de Apelación de Bucarest, que los envió a prisión preventiva por al menos 30 días.