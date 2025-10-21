Dow Jones cierra al alza con nuevo récord apoyado en ganancias empresariales

Por su parte, el S&P 500 subió menos de un punto para terminar sin cambios, en 6.735 unidades, mientras que el índice Nasdaq retrocedió un 0,16 % para registrar 22.953 enteros al cierre.

Los buenos resultados trimestrales de Coca-Cola se reflejaron en una subida hoy del 4,1 % para esa marca, a los que hay que agregar la subida del 7,7 % de 3M. Ambas impulsaron al Dow Jones. Por su parte, General Motors ganó un 14,86 % al reducir su estimación del impacto de los aranceles del Gobierno de Donald Trump.

"Esta es una buena señal de que las grandes acciones multinacionales están registrando resultados mejores de lo esperado. Significa esencialmente que la temporada de anuncios del tercer trimestre ha tenido un fuerte comienzo y que vamos a tener un gran repunte de fin de año", aseguró a CNBC Louis Navellier, fundador y director de inversiones de Navellier & Associates.

Con todo, las tecnológicas sintieron un ligero golpe durante la sesión de este martes después de que Trump pusiera en duda si finalmente se reunirá o no la próxima semana con el presidente chino, Xi Jinping.

"Quizás no suceda", indicó Trump, tras lo cual Alphabet y Broadcom cayeron alrededor de un 2 % cada una y Nvidia casi un 1 %.

Mientras, la atención sigue puesta también en el cierre del Gobierno, sin que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para JPMorgan Chase (-1,74 %), Verizon y Caterpillar, que cayeron un 1,23 % cada una. Las ganancias las encabezaron 3M (7,66 %), Coca-Cola (4,06 %) y Salesforce (3,59 %).