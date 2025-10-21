El argentino Milo J cierra cuatro fechas para la gira por España, con la que abrirá 2026

En sus redes sociales oficiales, Milo J informó de que, tras la apertura de la gira, estará el 15 de enero en Madrid, el 18 en Barcelona (noreste), y el 19 del mismo mes cerrará la gira en Valencia (este).

Será la primera gira fuera de Argentina de este artista una vez cumplida la mayoría de edad, y tras realizar algunos conciertos en 2024 en salas de menos aforo que los espacios elegidos para estos conciertos.

Para muchos de sus seguidores será la primera oportunidad de ver a un artista cuyos temas se han viralizado a través de las redes sociales, con canciones como 'Rara vez', que cuenta con más de 14 millones de visualizaciones en Youtube.

En 2023 se convirtió en una figura emergente en el panorama local e internacional y su nombre figuró en la cartelera de la edición argentina del Primavera Sound de ese año, en la que participaron artistas como The Cure, Blur, Pet Shop Boys o Beck.

Las entradas para esta gira por España se pusieron a la venta este martes.