El Ayuntamiento de Madrid podría multar a Rosalía por el acto de promoción de su disco

Madrid, 21 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid está investigando si la cantante Rosalía había solicitado permiso para presentar su nuevo disco, 'Lux', en el centro de la capital española, un evento anunciado por redes sociales que provocó que la zona se colapsara, por lo que podría ser multada.