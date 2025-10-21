El Banco Central ruso apelará la nacionalización de una planta de metales raros

"El Banco de Rusia planea apelar la decisión del tribunal de casación ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia", indicó la institución financiera citada por la agencia rusa.

Según el BC, la ley rusa "garantiza la estabilidad del volumen de negocios" y tiene por objetivo "aumentar la confianza en relación con las transacciones".

Por ello, sostienen que la confiscación de acciones a inversores privados afecta negativamente a los derechos de los inversores y socava la confianza en el mercado financiero.

El BC, a través de su presidenta, Elvira Nabiúlina, ya expresó anteriormente su desagrado ante las nacionalizaciones de empresas privadas en Rusia, ya que esto crea inseguridad en el mercado, empeora la inversión y las perspectivas de crecimiento económico.

En 2024 el Tribunal de Arbitraje de Perm estimó la demanda de la fiscalía para nacionalizar el 10,5 % restante de las acciones de la SMZ, propiedad de aproximadamente 2.300 accionistas.

La sentencia llevó a algunos accionistas a interponer un recurso ante los tribunales y, en total, las acciones reclamadas al estado ascienden a más de 40.000.

La otra parte de las acciones de SMZ (89,5 %) ya fueron confiscadas en favor del Estado en 2022.

Las acciones confiscadas en primera ronda se transfirieron a la corporación estatal de energía nuclear Rosatom por decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, tal y como pasó con el gigante de transporte y logística FESCO en 2024.

La Planta de Magnesio de Solikamask es líder en la industria rusa del magnesio y metales raros, pues produce casi el 100 % de los compuestos de tierras raras de niobio y tantalio, además de tratar el magnesio y el titanio.

Desde 2022 Rusia ha nacionalizado más de 100 empresas.

Recientemente, las autoridades rusas confesaron que están llevando a cabo un plan de privatización de empresas públicas para aumentar las arcas del Estado, cuyos presupuestos para los próximos años priorizan la industria militar en el contexto de la guerra de Ucrania iniciada en 2022.