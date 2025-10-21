El BM calcula en 216.000 millones de dólares la reconstrucción de Siria tras la guerra

"Los costes de la reconstrucción de activos físicos dañados se estima que oscilan entre los 140.000 y 345.000 millones de dólares, con la estimación más conservadora de 216.000 millones", indicó el organismo en su informe 'Evaluación de daños físicos y reconstrucción en Siria 2011-2024'.

La mayor parte de la cuantía, unos 82.000 millones de dólares, se requiere para la restauración de infraestructura de diferentes tipos, mientras que la reparación de edificios residenciales destruidos durante el conflicto supondrá unos 75.000 millones, de acuerdo con el BM.

Para las instalaciones no residenciales, el estudio considera que se precisarán cerca de 59.000 millones de dólares adicionales.

Durante la guerra, iniciada a raíz de las revueltas populares de 2011 contra el régimen de Bachar al Asad y que se prolongó hasta su derrocamiento en diciembre del pasado año, Siria perdió casi un tercio de su capital y registró daños físicos directos por valor de 108.000 millones de dólares.

El BM alertó de que la restauración de estos daños, especialmente pronunciados en las provincias de Alepo (norte), Homs (centro) y Rif Damasco (afueras capitalinas), requerirá mucho apoyo por parte de la comunidad internacional, ya que el conflicto también devastó la economía del país árabe.

Los 216.000 millones de dólares estimados necesarios para abordar la reconstrucción equivalen a casi diez veces el Producto Interior Bruto (PIB) de Siria el pasado año.

"Los desafíos que están por delante son inmensos, pero el Banco Mundial está preparado para trabajar junto a la gente siria y la comunidad internacional en apoyo a la recuperación y reconstrucción", afirmó el director del BM para Oriente Medio, Jean-Christophe Carret.

Siria se encuentra inmersa en plena transición tras la caída de Al Asad, cuya familia gobernó durante más medio siglo, mientras las nuevas autoridades se enfocan en reactivar la economía tras haber logrado el levantamiento de buena parte de las sanciones internacionales que pesaban sobre el país.