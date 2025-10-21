El CAC-40 sube un 0,64 % tras haber tocado el máximo de puntos durante la sesión

París, 21 oct (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París que agrupa a las 40 principales empresas francesas, cerró este martes en verde (+0,64 %), tras haber tocado un máximo de puntos histórico a una media hora del cierre (8.271,48 enteros), por primera vez desde que este índice echó a andar en 1988.