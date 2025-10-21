El DAX 40 sube un 0,29 % tras la publicación de buenos resultados en EEUU

Fráncfort (Alemania), 21 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió este martes un 0,29 %, después de que algunas empresas estadounidenses publicaran buenos resultados y pronósticos, así como por la distensión en la guerra comercial entre EEUU y China.