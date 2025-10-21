El Ejército israelí mató a siete personas en Gaza el lunes pese a la tregua, según Sanidad

Dos personas murieron en el barrio de Tuffah y otras dos en el de Shujaiya, ambos en la ciudad de Gaza (norte); mientras que otras tres perdieron la vida en un ataque en la ciudad de Jan Yunis (sur), dijo a EFE el funcionario a cargo de la unidad del ministerio que registra los fallecidos, Zaher al Waheidi.

Aunque Sanidad apunta a que todos perdieron la vida en ataques israelíes, no dio más detalles sobre las circunstancias de sus muertes. Desde que el alto el fuego entró en vigor la mayoría de víctimas sufrieron tiroteos o ataques de artillería por cruzar la "línea amarilla", una frontera imaginaria a la que se retiró el Ejército de Israel como parte del acuerdo.

La fuerzas armadas, por su parte, dijeron haber abierto fuego en dos ocasiones distintas en Shujaiya contra "terroristas" que suponían una "amenaza inmediata" para las tropas en un comunicado difundido el lunes.

Shujaiya y Tuffah son barrios colindantes en la parte este de la capital y parte de ellos siguen siendo áreas militarizadas del Ejército de Israel.

Según Sanidad, los hospitales de Gaza han registrado la muerte de 87 personas por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, el pasado 10 de octubre. De ellas, 45 perdieron la vida en los bombardeos de Israel contra la Franja del domingo, mientras que otras 42 han perdido la vida en estos incidentes relacionados con la "línea amarilla".

Otras 311 personas han resultado heridas desde entonces.

En total, 68.229 personas han muerto en Gaza a causa de la ofensiva israelí lanzada en octubre de 2023, todo ello sin contar los miles de cadáveres que continúan perdidos bajo las toneladas de escombros que hay en Gaza, así como en otras áreas de difícil acceso.

A lo largo del lunes, los rescatistas gazatíes recuperaron también siete cadáveres de estos lugares de difícil acceso.