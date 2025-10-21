El español Mendoza cree que la novela goza de una "excelente salud" y tiene "voces nuevas"

El autor, al que se le deben títulos ya clásicos de la literatura española como 'Sin noticias de Gurb' y 'El misterio de la cripta embrujada', ofreció una rueda de prensa en la ciudad española de Oviedo (norte), donde este viernes recogerá el galardón, de manos de la princesa Leonor, la heredera a la monarquía española.

En su comparecencia ante los medios, Mendoza reflexionó sobre el estado actual de la novela y sobre su dilatada carrera profesional, fruto de la mezcla de talento y trabajo, "porque una de las dos sola no funciona".

En su opinión, hay escritores que cuentan con un gran talento pero se dejan llevar "un poco por la ilusión y el entusiasmo", mientras otros "ponen mucho esfuerzo pero les falta el talento".

Mendoza, ganador del Premio Cervantes en 1996, dijo que quiere pensar que si llega un día en el que nota que no tiene "ninguna cosa que contar", no tiene ilusión y solo le queda el "oficio", preferiría no seguir escribiendo, pero eso "todavía" no le ha pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Profundo conocedor de la sociedad de su tiempo y uno de los que más ha retratado desde la ficción Barcelona, explicó que, aunque cultive el humor en sus trabajos, se lo toma "muy en serio, a todos los niveles".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aunque escribo cosas de humor, ni tengo gracia personalmente y soy muy serio", recalcó antes de subrayar que es "muy exigente como lector" y admitir que se irrita "muchísimo" con algunos libros que acaban "donde no tendrían que acabar" porque no guardan las formas.

Preguntado sobre si se autocensura a la hora de escribir sus obras, respondió que conscientemente "no", pero seguramente de forma inconsciente sí tenga "un censor escondido detrás" que le va diciendo "ten cuidado".

"No me preocupa la posible censura, porque no está en mi manera de escribir la agresividad, pero sí soy muy consciente de que puedo ofender involuntariamente", apuntó al respecto, tras afirmar que sin querer y con la mejor intención se puede herir a alguien e indicar, no obstante, que los lectores son "más sabios de lo que algunos piensan y saben bien dónde está el juego".

El autor de 'La verdad sobre el caso Savolta', que este año cumple cincuenta años desde su publicación, manifestó que se "pelea" con los centros educativos porque considera que "no dan a la literatura el peso que tendría que dar" en la enseñanza en general al caer en la tentación de recomendar una lectura "porque es muy divertida".

En su opinión, tendría que enseñarse igual que las matemáticas u otras materias, porque aunque en la literatura hay "humor, diversión o intriga", forma parte de la cultura.

Mendoza, que siempre ha sido voz crítica e independiente de los poderes, agradeció la acogida que ha tenido en Oviedo para recibir un premio "estupendo" y de un "alto nivel", que ostentan personalidades "importantísimas de todos los campos de todo el mundo".

"Es un premio muy popular y muy simpático. El Nobel es importante, pero no es simpático. Por mí que me lo den cada año", aseguró con humor el escritor.