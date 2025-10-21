El euro cae a 1,16 dólares ante expectativas de acuerdo comercial entre EEUU y China

Fráncfort (Alemania), 21 oct (EFE).- El euro bajó hoy, por tercer día consecutivo, hasta el nivel de 1,16 dólares, ante la disminución del temor por la guerra comercial entre EEUU y China y las expectativas de que lleguen a un acuerdo comercial.