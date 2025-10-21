El euro cae a 1,16 dólares ante expectativas de acuerdo comercial entre EEUU y China

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,16 dólares, frente a los 1,1660 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1607 dólares.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que espera firmar un acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana en Corea del Sur.
Los mercados también prevén que el cierre del Gobierno federal estadounidense concluya esta semana, por lo que se publicarán cifras importantes para la Reserva Federal (Fed), que probablemente bajará sus tipos de interés de forma moderada la próxima semana.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las tensiones comerciales de EE.UU. y el cierre del Gobierno estadounidense han lastrado recientemente la cotización del dólar.
La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1600 y 1,1655 dólares.