El Gobierno de Ucrania subraya que la integración del país en la UE "es una necesidad"

Barcelona, 21 oct (EFE).- El director general de la Oficina de Coordinación del Gobierno ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Oleksandr Ilkov, subrayó este martes que la integración de su país en la Unión Europea (UE) "es una necesidad" y destacó que Ucrania demuestra cada día que "pertenece a la familia europea".