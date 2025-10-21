El Parlamento japonés comienza a votar al nuevo primer ministro con Takaichi como favorita

La líder conservadora y nacionalista, de 64 años, se convertiría en la primera mujer en dirigir el país asiático, un día después de forjar una alianza con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) y sin que la fragmentada oposición haya sido capaz de presentar un candidato conjunto para hacerle frente.

Para elegir al nuevo primer ministro, se realizan votaciones separadas en ambas cámaras de la Dieta. Si ningún candidato obtiene la mayoría en la primera vuelta, los dos contendientes más votados pasarán a una segunda ronda y se elegirá al que obtenga mayor apoyo. La decisión de la más poderosa Cámara Baja prevalecerá.

"Haremos lo que podamos para llegar al poder. Con ese fin, debemos unirnos y pido honestamente su apoyo. Vamos a convertir la ansiedad que se está expandiendo por el mundo en esperanza", dijo Takaichi durante una reunión de su partido antes de la votación.

Aunque el PLD e Ishin no alcanzan, por poco, la mayoría de escaños necesaria en la primera vuelta, al menos cuatro diputados independientes de la Cámara Baja han expresado su intención de apoyar en la votación a Takaichi, lo que le posibilita lograr la victoria inmediatamente.

Posteriormente, está previsto que el nuevo primer ministro forme Gabinete el mismo día, tras la dimisión en bloque esta mañana del Ejecutivo del primer ministro japonés saliente, Shigeru Ishiba.

Ishiba anunció su dimisión el pasado septiembre, después de que el PLD perdiera la mayoría en ambas cámaras del Parlamento nacional durante su poco más de un año como primer ministro.

La dimisión de Ishiba motivó unas primarias en el PLD el pasado día 4 de octubre, en las que resultó vencedora en segunda ronda Takaichi, uno de los perfiles del ala dura de la formación.

El ascenso de la aspirante hoy a primera ministra desencadenó la retirada del partido budista Komeito de la coalición con el PLD, tras más de 26 años de alianza, y llevó al partido gobernante a buscar un nuevo aliado, Ishin.