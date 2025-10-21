El petróleo de Texas sube un 0,52 %, hasta 57,82 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, que expiran hoy, sumaron 20 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

La subida de este martes se produce pese a los temores por un exceso en la oferta de petróleo, dadas las previsiones de un mayor bombeo de los grandes países productores, en paralelo a una demanda más débil.

Los analistas citaban informes de prensa que indicaban que el gobierno de Donald Trump planea comprar un millón de barriles de crudo, con entrega prevista para diciembre y enero, destinados a la reserva estratégica nacional.

El WTI bajó ayer a su precio más bajo desde mayo, lastrado por la producción récord de EE.UU. y la perspectiva de que la OPEP y sus aliados sigan relajando sus límites de bombeo.

En paralelo, las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China amenazan con afectar al crecimiento económico global, con consecuencias para el consumo de combustibles.

Actualmente se está dando una situación de "contango" en el mercado de crudo estadounidense, en la que los productores retienen el petróleo con la idea de venderlo más caro en el futuro, cuando los precios mejoren.