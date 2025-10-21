El Reino Unido envía oficiales a Israel para monitorizar el alto el fuego en Gaza

En un evento económico en Londres, Healey dijo que el país está jugando un papel de "ancla" con el despliegue de "un número" de oficiales de planificación para la región, incluyendo un comandante experimentado.

Este último formaría parte de la cúpula de una operación de coordinación principalmente liderada por el Ejército estadounidense con apoyo británico y de los países mediadores de Catar, Egipto y Turquía.

"Podemos contribuir a la monitorización del alto el fuego, pero eso seguramente será liderado por otros", dijo Healey.

"Lo que sí hemos hecho, en respuesta a una petición estadounidense, ha sido nombrar a un oficial de dos estrellas de primer nivel para el mando civil y militar como comandante conjunto", añadió.

Las declaraciones de Healey llegan diez días después de que la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijera que el Reino Unido no tenía planes de enviar tropas a Oriente Medio.

También después de que afirmase este lunes que enviar tropas a Ucrania, como parte de un un posible acuerdo de paz, costaría "más de 100 millones" de libras (más de 115 millones de euros).

La tregua instigada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, superó su primera prueba de fuego este pasado domingo, cuando Israel afirmó que Hamás había matado a dos de sus soldados y efectuó nuevos ataques que dejaron decenas de palestinos muertos en respuesta.

En este sentido, un portavoz del Ministerio de Defensa británico respaldó las palabras de Healey y afirmó que el envío de tropas, incluido el comandante de alto rango, son para "asegurar que el Reino Unido permanece integrado en los esfuerzos de planificación liderados por EE.UU. para la estabilidad de Gaza posconflicto".