El TEDH condena a Dinamarca por multar a un hombre que llamó nazi a un dirigente ultra

París, 21 oct (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo condenó este martes a Dinamarca por infringir la libertad de expresión de un hombre al que se le impuso una multa de unos 5.400 euros por difamación después de haber calificado de "nazi" a un dirigente de Stram Kurs, un partido de ultraderecha antimusulmán.