Emir de Catar insiste en que autores del "genocidio" en Gaza "no escapen al castigo"

"Lo que ocurrió en Gaza en los últimos dos años es un genocidio. Este término resume todas las atrocidades cometidas", dijo el emir catarí en un discurso en la inauguración de una nueva sesión del Consejo de Shura (Consultivo) del pequeño pero rico país del golfo Pérsico.

Lamentó la "incapacidad de la comunidad internacional en imponer su propio respeto" respecto a la comisión de ese "genocidio", "en particular cuando se trata del caso del hermano pueblo palestino", y denunció las "violaciones israelíes" que "convirtieron la Franja de Gaza en una zona no apta para la vida humana".

También condenó "la continuidad de las violaciones israelíes del alto el fuego, la ampliación de los asentamientos en Cisjordania y los intentos de judaizar la Explanada de las Mezquitas", en la ocupada ciudad de Jerusalén Este, sagrada tanto para los musulmanes como para los cristianos y judíos.

"Rechazamos todo tipo de ocupación, injusticia y odio, incluidos el antisemitismo y la islamofobia", aseveró el emir, y subrayó que el problema de Palestina "no es un tema de terrorismo, sino de ocupación alargada" por Israel de territorios palestinos.

"Ya es tiempo de poner fin a esa ocupación. Esto es la base para una paz justa que garantiza la seguridad para los pueblos israelí y palestino", enfatizó, y exigió que la comunidad internacional "garantice la protección del pueblo palestino hasta que se logre esta solución deseada".

Al Thani también elogió el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que entró en vigor la semana pasada en el contexto de la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye asimismo el canje de rehenes por prisioneros y la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja palestina.

El emir catarí alabó los "esfuerzos de mediación" hechos por su país, EE.UU y Egipto, "desde octubre de 2023" cuando empezó la guerra en Gaza, así como la "ola de reconocimiento del Estado palestino que ahora cuenta con más de 150 países" y dijo que esper que "esto contribuya a que Palestina obtenga membresía plena en el Consejo de Seguridad" de la ONU.

Catar, que no reconoce el Estado de Israel y acoge en su territorio una oficina política de Hamás, ha ido endureciendo su discurso contra el Estado hebreo durante la guerra en Gaza.

No obstante, sus críticas al Gobierno israelí se han disparado tras el bombardeo israelí del 9 de septiembre contra la delegación negociadora de Hamás en Doha, en el que murieron cinco palestinos y un policía catarí, y que el emir volvió a calificar en su discurso de "terrorismo de Estado".