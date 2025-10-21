Encuentran caja negra del avión de carga que se estrelló en Hong Kong y mató a 2 operarios

El siniestro ocurrió a las 03:53 hora local (19:53 GMT del domingo) bajo la amenaza del ciclón tropical Fengshen, que mantiene la alerta de tormenta número 3 hasta al menos las 18.00 hora local de este martes, según el Observatorio Meteorológico de la ciudad.

El director ejecutivo de operaciones aeroportuarias, Steven Yiu, confirmó en una entrevista radial que los peritos localizaron el registrador de vuelo en la sección trasera del avión, parte que quedó fracturada en dos segmentos de 200 toneladas cada uno.

"Se requiere una grúa marítima para recuperar los restos, pero el temporal impide operar hasta que el ciclón se aleje", indicó Yiu, citado por Ming Pao.

La maniobra, prevista para culminar en una semana, busca esclarecer la investigación, con ACT Airlines como responsable técnica, aunque el gestor aeroportuario intervendrá por la complejidad.

El vuelo perdió control al aterrizar en la pista 07L, embistiendo un vehículo patrulla a 162 metros del límite de seguridad, superando los 150 metros reglamentarios. El impacto hundió el coche en aguas de siete metros, donde fallecieron los ocupantes, de 30 y 41 años.

Los cuatro tripulantes turcos están bajo observación médica y hoy serán interrogados por la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos y la Policía.

La pista norte, esencial para el tráfico de carga en el principal aeropuerto mundial del sector, reabrió a las 12:00 (04:00 GMT) en modo reserva tras reparaciones finalizadas a las 07:00 (23:00 GMT del lunes).

"Es apta para operaciones, pero permanecerá en alerta hasta retirar los restos", afirmó Yiu. Las otras pistas sostienen 1.050 movimientos diarios, pese a 18 desvíos por el temporal.

Steven Dominique Cheung, presidente de la Asociación de Pilotos hongkonesa, destacó que ACT Airlines registró cuatro incidentes previos, algunos fatales. "Los pilotos deciden tras inspecciones, pero operar un único avión genera presiones económicas", apuntó.

Las causas bajo análisis, como meteorología, estado de pista, o procedimientos, no muestran fallos en señales o protocolos, según datos preliminares.