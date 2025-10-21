Encuentran el cuerpo de un menor de seis años en un pozo en el oeste de Cuba

La Habana, 21 oct (EFE).- La policía cubana encontró el cuerpo de vida de un niño de seis años dentro de un pozo en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa (oeste), informó este martes la prensa estatal de la isla.