España defiende que la ANP gobierne Gaza pues "Hamás no tiene cabida, solo es terrorista"

El movimiento islámico Hamás "no tiene cabida" porque "solo es un grupo terrorista", argumentó al intervenir en el foro internacional World in Progress, en la ciudad española de Barcelona.

Albares señaló que, tras el alto el fuego en Gaza firmado en Egipto la semana pasada, "el camino es todavía muy incierto", y subrayó que "solo la implementación efectiva de la solución de los dos Estados conducirá a la paz definitiva".

Para ello, señaló, el primer paso y el más urgente es la entrada "masiva" de ayuda para acabar con la "hambruna inducida en Gaza".

"Los cruces fronterizos deben permanecer abiertos. Debe facilitarse al máximo la entrada de alimentos y medicamentos. La ayuda humanitaria incondicional es en este momento nuestra máxima prioridad. Y si se ve obstaculizada, tenemos que estar dispuestos a ejercer presión para que se elimine cualquier obstáculo al flujo de la ayuda", incidió.

El jefe de la diplomacia española reconoció que la reconstrucción de Gaza será "extremadamente compleja" y requerirá de "un esfuerzo sostenido de toda la comunidad internacional y también de la colaboración de Israel".

Por otro lado, indicó que la estabilización de la franja palestina es "otra de las tareas complejas" que hay que acometer, y sostuvo que "no habrá estabilidad en Gaza hasta que no se restablezcan sus vínculos políticos e institucionales con Cisjordania".

"Ya no hay cabida en Gaza para Hamás, que, lo decimos una vez más muy claramente, es solo un grupo terrorista. Quien puede y debe asumir la responsabilidad de gobernar Gaza lo antes posible es la Autoridad Palestina, a través de un equipo tecnocrático, si se quiere en un primer momento, que implemente un programa de reconstrucción", planteó.

Según el ministro español, "este es el camino hacia un Estado palestino realista y viable, que comprenda Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad con su capital en Jerusalén Este y que viva en paz con Israel".

Albares reconoció que la ANP "no puede hacerlo sola" y que "se enfrenta a un colapso financiero inminente debido a la retención de sus ingresos fiscales por parte de Israel", un bloqueo que exigió que termine.

Sobre esta cuestión, recordó que el Gobierno de España se ha comprometido a aportar 50 millones de euros, de los cuales los dos primeros ya se entregaron la semana pasada.