España lidera el mercado inmobiliario europeo con una subida inversora del 31 % en 9 meses

La inversión inmobiliaria en el tercer trimestre alcanzó los 12.914 millones de euros, en mercados como el residencial, hotelero y los activos alternativos, lo que impulsa el liderazgo de España en Europa.

Con estos datos estima que a finales de 2025 el volumen de inversión podría estar próximo a los 17.000 millones de euros, lo que apuntaría a un crecimiento del 30 % anual.

El mercado residencial acumuló más de 3.000 millones de euros de inversión, el 99 % más que un año antes, mientras que la inversión en activos hoteleros registró hasta el tercer trimestre 2.826 millones, un 41 % más.

España sufre una grave crisis de vivienda debido a que la demanda supera ampliamente a la oferta, entre otros factores, lo que ha disparado los precios de alquiler y compra durante los últimos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Solo el septiembre, el precio de compra se encareció un 12,3 % respecto al mismo mes del pasado año, según datos de la empresa de tasación Tinsa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2 % interanual el primer semestre del año, hasta alcanzar las 71.155 operaciones, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza, y supusieron el 19,3 % del total, según datos del Consejo General del Notariado.

Colliers destaca que el sector inmobiliario en España ha captado la atención de inversores internacionales que buscan mercados en crecimiento, y también de fondos institucionales, promotores e inversores privados, que incluyen al país como destino prioritario de su estrategia inversora.

En este sentido, subraya que España ofrece ahora mismo un entorno único, con sectores en expansión y una economía que sigue creciendo por encima de la media europea, y que la confianza de los inversores es reflejo de esta solidez y se mantendrá constante en los próximos meses.