España lidera el mercado inmobiliario europeo con una subida inversora del 31 % en 9 meses

La inversión inmobiliaria en el tercer trimestre alcanzó los 12.914 millones de euros, en mercados como el residencial, hotelero y los activos alternativos, lo que impulsa el liderazgo de España en Europa.
Con estos datos estima que a finales de 2025 el volumen de inversión podría estar próximo a los 17.000 millones de euros, lo que apuntaría a un crecimiento del 30 % anual.
El mercado residencial acumuló más de 3.000 millones de euros de inversión, el 99 % más que un año antes, mientras que la inversión en activos hoteleros registró hasta el tercer trimestre 2.826 millones, un 41 % más.
España sufre una grave crisis de vivienda debido a que la demanda supera ampliamente a la oferta, entre otros factores, lo que ha disparado los precios de alquiler y compra durante los últimos años.
Solo el septiembre, el precio de compra se encareció un 12,3 % respecto al mismo mes del pasado año, según datos de la empresa de tasación Tinsa.
La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2 % interanual el primer semestre del año, hasta alcanzar las 71.155 operaciones, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza, y supusieron el 19,3 % del total, según datos del Consejo General del Notariado.
Colliers destaca que el sector inmobiliario en España ha captado la atención de inversores internacionales que buscan mercados en crecimiento, y también de fondos institucionales, promotores e inversores privados, que incluyen al país como destino prioritario de su estrategia inversora.
En este sentido, subraya que España ofrece ahora mismo un entorno único, con sectores en expansión y una economía que sigue creciendo por encima de la media europea, y que la confianza de los inversores es reflejo de esta solidez y se mantendrá constante en los próximos meses.