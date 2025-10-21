Ex embajador palestino Safieh: Netanyahu quería la guerra para perpetuarse en el poder

"La Administración estadounidense y los enviados de Trump tienen la labor de contener a un reticente Netanyahu, que quería seguir con la guerra porque así podía perpetuar su carrera política. Netanyahu o es primer ministro o va a la cárcel. Tiene esa opción y eligió la guerra", dijo en el foro de diálogo World in Progress (WIP), impulsado por el Grupo PRISA y celebrado este lunes y martes en Barcelona.

Por eso recalcó que debe mantenerse la presión internacional en la zona, donde este mes Hamás e Israel firmaron un acuerdo para poner fin a estos dos años de conflicto en Gaza.

"Nosotros estamos listos para firmar la paz permanente. Estamos dispuestos a firmarla mañana", añadió Safieh, que entre otros cargos fue embajador palestino en Rusia (2008-2009) o jefe de la delegación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Estados Unidos (2005-2008).

Safieh añadió que ellos "y toda la región, los Estados árabes", ya no desafían la existencia de Israel, solo su expansión.

"Aunque soy un diplomático retirado, me gustaría decir lo siguiente en nombre de Palestina y del pueblo palestino: estamos dispuestos a respetar todos nuestros compromisos con la comunidad internacional, pero hoy es el momento de que la comunidad internacional respete sus compromisos con nosotros", sostuvo.

Para Safieh, de 75 años, el alto el fuego ratificado en Egipto "es un buen inicio, ha logrado detener la matanza genocida en Gaza, pero es solo el principio": "Necesitamos que la comunidad internacional se mantenga vigilante. (...) Ya no pedimos justicia real, solo una justicia posible. No se puede ser más irrazonablemente razonable", concluyó.