Expertos ONU: EEUU viola la soberanía de Venezuela con sus acciones encubiertas y amenazas

"Estas medidas constituyen una escalada extremadamente peligrosa, con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe", señalaron en un comunicado conjunto el experto para la promoción de un orden internacional democrático George Katrougalos y los relatores de la ONU sobre lucha antiterrorista, Ben Saul, y ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.

Recordaron que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales, mientras que los preparativos para acciones militares encubiertas o directas contra otro Estado soberano "constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU".

Katrougalos, Saul y Tidball-Binz afirmaron que la larga historia de intervenciones externas en América Latina "no debe repetirse", por lo que instaron a Estados Unidos a cesar en los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo.