Francia incrementa de 'moderado' a 'elevado' el nivel de riesgo por gripe aviar

Ese incremento del nivel de riesgo se formalizó con un decreto del Ministerio publicado en el Diario Oficial, en el que se detallan las medidas de vigilancia, de prevención, de lucha y de vacunación contra esta enfermedad.

El 14 de octubre otro decreto ya había elevado ese nivel de riesgo a 'moderado', con el que el dispositivo ya incluía el sacrificio obligatorio de todos los animales de una granja en la que se detectara un foco y restricciones de movimientos.

Con el riesgo elevado, uno de los principales cambios es que en las explotaciones de más de 50 aves, los animales deben estar a cubierto y su alimentación y su bebida protegida para evitar que esté accesible para las aves migratorias.