Francia y Eslovenia fortalecen cooperación en tecnologías avanzadas y en energía nuclear

"Tenemos que mejorar, introducir más innovaciones, producir de forma más rápida y menos costosa, para poder responder a una competencia internacional muy, muy crecida. Por un lado nos enfrentamos a aranceles más elevados de Estados Unidos y, por otro, a una agresiva y desleal competencia de China", explicó Macron en rueda de prensa en Liubliana.

Junto al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, el mandatario galo asistió a la asistieron a la firma de varios acuerdos bilaterales.

En este contexto, destacó la intensificación de la cooperación franco-eslovena acordada hoy en el campo de la industria automovilística.

En el marco de su visita oficial al país centroeuropeo, Macron visitó hoy el Centro Rog en Liubliana, donde vio un prototipo del nuevo Renault Twingo eléctrico, que pronto comenzará a producirse en la planta que el fabricante francés del rombo tiene en Novo Mesto, en el sureste de Eslovenia.

"Esta fábrica será la única en Europa en producir este modelo, un modelo con el que Europa pretende competir con productores más baratos de todo el mundo", destacó el presidente francés.

Por su parte, Golob se refirió a la declaración de intenciones sobre una cooperación a largo plazo en el ámbito de la energía nuclear, sellada también hoy, que podría facilitar una mayor presencia del consorcio energético francés EDF en el mercado esloveno.

"EDF es ahora, junto con la estadounidense Westinghouse, una de las dos compañías principales que compiten para suministrar tecnología de reactores para un posible segundo bloque de la central nuclear de Krško (en el sureste de Eslovenia)", declaró el jefe del Gobierno esloveno.

Ambos gobernantes resaltaron también los planes para fortalecer la cooperación entre el puerto adriático esloveno de Koper y la naviera francesa CMA CGM con el fin de aumentar el flujo de automóviles hacia Europa Central.