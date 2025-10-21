Gobierno palestino documenta 141 ataques de colonos israelíes a recolectores de aceituna

"Equipos en el terreno documentaron 17 ataques cometidos por el Ejército israelí y 141 ataques por colonos", detalló el jefe de esta comisión, Muayyad Shaaban, en un comunicado.

Estos ataques abarcaron desde agresiones físicas violentas, arrestos, restricciones de movimiento, denegación de acceso, intimidación y acoso en todas sus formas, incluidos disparos directos como en la gobernación de Tubas (norte de Cisjordania).

Los ataques se concentraron principalmente en la gobernación de Nablus, donde se registraron 56 casos, seguida de Ramala con 51 y Hebrón con 15.

Shaaban añadió que esta temporada de recolecta es de "las más difíciles y peligrosas en décadas", tras la ofensiva bélica en Gaza y la entrega de armas a milicias de colonos por parte del Gobierno israelí.

"En esta temporada se ha producido una escalada deliberada en la declaración de tierras agrícolas como zonas militares cerradas", dijo Shaaban.

Hace dos días, una veintena de colonos, algunos enmascarados y armados con palos, golpearon a varios palestinos -dejando a una anciana inconsciente- y quemaron al menos dos coches, tras impedir la cosecha de oliva en el pueblo de Turmusaya.

El Ejército no acudió en su ayuda ni intercedió para parar el ataque violento. Entre los heridos hubo también una activista extranjera, perteneciente a la organización Movimiento de Solidaridad Internacional, confirmó a EFE un vecino que sufrió el suceso.