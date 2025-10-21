Hamás entregará esta noche los cuerpos de otros dos rehenes a Israel

En Gaza siguen quedando los cuerpos de 15 cautivos secuestrados por las milicias palestinas durante su atentando del 7 de octubre de 2023.

El anuncio del grupo palestino llega después de que esta pasada noche también entregaran el cuerpo del rehén Tal Haimi, cuya identidad fue confirmada posteriormente por el Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

Haimi, quien era el comandante del equipo de emergencia de Nir Yitzhak, el kibutz donde vivía, fue asesinado "durante un combate en la defensa del kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza por la organización terrorista Hamás", según un comunicado del Ejército de Israel.

Hamás ha venido expresando sus dificultades para poder localizar los cuerpos de los rehenes por la destrucción y devastación que hay en Gaza tras dos años de bombardeos israelíes, además de denunciar la falta de maquinaria pesada para poder llevar a cabo esta tareas.

Las entregas de estos cuerpos coinciden con el viaje del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien tiene previsto reunirse este martes con el primer ministro Benjamín Netanyahu, en Jerusalén para supervisar la aplicación del acuerdo de cese al fuego.

El pacto, impulsado por Estados Unidos y que entró en vigor el 10 de octubre, contempla la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos aún retenidos en Gaza, el avance hacia el desmantelamiento del grupo islamista y la definición de quién administrará el enclave.