Hungría prolonga otros seis meses el estado de emergencia por la guerra en Ucrania

El estado de emergencia permite al Ejecutivo emitir decretos, relacionados con la emergencia, sin debatirlos en el Parlamento.

Según la legislación, el Gobierno también puede, en casos concretos, suspender la aplicación de leyes.

El texto aprobado señala que "la guerra y la catástrofe humanitaria prosigue en Ucrania" y que por ello es necesario prolongar otros seis meses más, desde el 15 de noviembre, el estado de emergencia, que fue declarado por primera vez en mayo de 2022, tres meses después de la invasión rusa.

La prórroga fue aprobada con 127 votos a favor y 56 en contra.

El Ejecutivo húngaro viene promoviendo de una forma ininterrumpida diferentes estados de emergencia o de crisis desde 2015.

En otoño de ese año centenares de miles de refugiados cruzaron el país para llegar a países más ricos, como Austria, Alemania o Suecia, y el Parlamento húngaro declaró el estado de crisis por "emigración masiva", que se viene prorrogando desde entonces cada seis meses pese a que apenas llegan migrantes.

Entre 2020 y 2022 estuvo vigente el estado de emergencia por la pandemia de la covid y desde mayo de 2022 por la guerra de Ucrania.

Tras la decisión de hoy, las próximas elecciones legislativas, previstas para el abril de 2026, se celebrarán de nuevo bajo un estado de emergencia.