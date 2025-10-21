Incendio en frontera entre Paraguay y Bolivia arrasa con 16.000 hectáreas de vegetación

En un comunicado, la entidad oficial indicó, tras realizar un análisis de imágenes satelitales, que en total han sido afectadas 8.801 hectáreas de pastizales y sabanas, 7.245 hectáreas de palmares y 71 hectáreas de bosque nativo.

El incendio se originó el 15 de octubre en territorio boliviano, "a menos de 100 metros de la frontera", y al día siguiente se extendió al lado paraguayo, detalló el Infona.

La institución indicó que las llamas también consumieron unas 10.886 hectáreas en la 'Reserva para Parque Nacional Río Negro'.

Este martes, durante un monitoreo satelital, el Infona detectó 14 focos de calor activos en el área del incendio.

Un equipo de bomberos forestales del Ejército Paraguayo, apoyado por una aeronave Casa 212 y un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea dotado con una canasta de almacenamiento de agua, se trasladó hasta una área próxima a Bahía Negra para apoyar en las tareas de extinción del fuego.

El incendio en ese sitio, dijo el ministro de Defensa, Óscar González, a periodistas, se desató el lunes en una finca.

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) reveló que se han detectado 25 focos de calor en la Reserva de la Biósfera del Chaco, ubicada entre los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón (noroeste).