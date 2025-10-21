Israel devuelve a Gaza los cadáveres de 15 palestinos en el marco del alto el fuego

Jerusalén, 21 oct (EFE).- Las autoridades israelíes devolvieron este martes a la Franja de Gaza los cuerpos de 15 palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego; lo que aumentó a 165 los cadáveres recuperados desde el 10 de octubre, informaron el Ministerio de Sanidad y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).