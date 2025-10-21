Japón registró un déficit comercial de 1.547 millones de dólares en septiembre

El saldo negativo del noveno mes de 2025 fue un 23,3 % inferior al anotado el año pasado y un 3,4 % menor al registrado en agosto, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

Las exportaciones japonesas aumentaron en septiembre un 4,2 % interanual, hasta 9,41 billones de yenes (62.067 millones de dólares), mientras que las importaciones crecieron un 3,3 %, hasta 9,64 billones de yenes (63.611 millones de dólares).

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 773.696 millones de yenes (5.100 millones de dólares), lo que supone un 18,8 % más con respecto al obtenido un año antes.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 523.345 millones de yenes (3.450 millones de dólares), un 37,7 % interanual menos.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 233.436 millones de yenes (1.537 millones de dólares), lo que marca un incremento del 59,7 % con respecto a septiembre de 2024.

Con Brasil, el país asiático redujo su déficit un 29 %, hasta 48.420 millones de yenes (319 millones de dólares), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile se amplió un 1,8 %, hasta 89.586 millones de yenes (590 millones de dólares).

Japón logró, en cambio, con México un superávit por valor de 79.376 millones de yenes (523 millones de dólares), un 12,4 % menos con respecto al año pasado.