Justicia austríaca declara inconstitucional que mujeres sanas no puedan congelar óvulos

En su razonamiento, el Alto Tribunal señala que el deseo de tener un hijo es parte de la vida privada y un derecho fundamental según el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Ese derecho, argumenta el Constitucional, "solo puede restringirse si es necesario, por ejemplo, para la protección de la salud y la moral o para la protección de los derechos y libertades de otros".

Así, entiende que la actual prohibición a la congelación de óvulos sin causa médica, como cáncer o endometrosis, es desproporcionada e inconstitucional.

La anulación de ese veto entrará en vigor el 1 de abril de 2027.

La actual ley de reproducción asistida de Austria permite la extracción y conservación de espermatozoides u óvulos para usarlos en futuros tratamientos de reproducción solo si "una afección física o su tratamiento correspondiente (...) provoca un peligro grave de que ya no se pueda lograr un embarazo mediante el coito".

Por ejemplo, si una mujer congela óvulos antes de una cirugía o un tratamiento de quimioterapia.

La anulación del actual veto viene motivada por la petición de una mujer de Viena que no deseaba tener hijos actualmente pero planeaba hacerlo en un futuro.

Durante el proceso, el Gobierno, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, argumentó que la actual legislación pretende evitar que las mujeres sientan la presión de que deben adaptar sus deseos de tener hijos a expectativas profesionales o sociales.

Ante ello, el Tribunal argumenta que la mujer debe decidir por sí misma y bajo su propia responsabilidad sobre la extracción y conservación de óvulos.

También considera aceptable que la legislación establezca diferencias entre la congelación de óvulos cuando hay una causa médica y cuando no, por ejemplo regulando a qué edad puede realizarse el procedimiento.

Pocos países de la Unión Europea, como Eslovenia o Croacia, siguen prohibiendo lo que se denomina criopreservación de óvulos por razones sociales (en inglés 'social egg freezing').

En Noruega, por ejemplo, se eliminó ese veto en el año 2020, en Francia en 2021, en Grecia en 2022 y en Hungría el pasado julio.