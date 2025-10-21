La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,24 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 1,20 %, hasta los 82.626.368,56 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de IRSA (+4,2 %), Aluar (+3,9 %) y Grupo Supevielle (+3,8 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Central Puerto (-2,4 $%), Transener (-2 %) y Transportadora Gas del Norte (-1,7 %).

Los títulos públicos argentinos en dólares operaron este martes con caídas de hasta el 3,4 %.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 20 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en un máximo de 1.515 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense subió 16 pesos, a 1.490 pesos.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 40 pesos, a 1.545 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 2,4 %, hasta 1.607,69 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 2,5 %, a 1.591,57 pesos por dólar.