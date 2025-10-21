La Bolsa de Londres sube un 0,25 % a pesar del aumento de la deuda neta británica

Londres, 21 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,25 % al cierre de la sesión a pesar del aumento en la deuda neta acumulada británica, que ganó un punto porcentual con respecto al mes de septiembre de 2024.