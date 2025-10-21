La bolsa de Milán sube un 0,60 % con el sector bancario como protagonista

Roma, 21 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,60 %, hasta los 42.648,28 puntos, impulsada por el buen desempeño del sector bancario, con Bper y Banca Popolare di Sondrio como protagonistas.