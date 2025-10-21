La Bolsa española cae el 0,39 %, debajo de los 15.800 puntos, por la caída de la banca

El principal indicador del parqué español, el IBEX 35, bajó 61,2 puntos, ese 0,39 %, hasta 15.767,1 puntos. En el año acumula unas ganancias del 36,51 %.

Entre los grandes valores, destacó la caída del 1,33 % del grupo financiero BBVA (la quinta mayor de las empresas del IBEX),mientras que Banco Santander cedió el 0,89 %, Telefónica el 0,11 % y la eléctrica Iberdrola el 0,06 %. Subieron la petrolera Repsol, un 1,09 % (cuarto puesto por ganancias del IBEX), y el gigante textil Inditex, un 0,47 %.

La caída del 1 % de media de los bancos impidió a la Bolsa española seguir la estela alcista de las plazas europeas y de Wall Street, que subía el 0,75 % al cierre español tras la publicación de algunos resultados empresariales. El barril de petróleo Brent subía el 0,15 %, hasta 61,16 dólares.