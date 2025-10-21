La Bolsa mexicana cae 1,46%, liga tres jornadas a la baja y se ubica en 60.773,78 unidades

Se trata de la tercera caída consecutiva del mercado mexicano, con la que ha acumulado un -2,86 %.

"El mercado de capitales cerró con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite (en EE.UU.) que cayó un 0,16 %", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma banco Base, Gabriela Siller.

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 1,46 % para ligar tres sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Becle (-4,69 %), Cemex (-4,54 %), Industrias Peñoles (-4,06 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-4,02 %) y Femsa (-3,03 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con la caída de este martes, el índice mexicano acumula un rendimiento del -3,4 % en octubre y en lo que va del año registra +22,74 %.

"Al interior del índice, 29 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno negativo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,16 % frente al dólar, al cotizar en 18,44 unidades por billete verde, frente a los 18,41 en la jornada del viernes pasado, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 176,8 millones de títulos por un importe de 15.570 millones de pesos (unos 844,3 millones de dólares).

De las 688 firmas que cotizaron en la jornada, 362 terminaron con sus precios al alza, 303 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 4,05 %; de la productora de cerveza Anheuser-Busch Inbev (ANB), con el 4,03 %, y de la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 3,11 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos de acero Tenaris (TS) con el -9,36 %; de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO) con el -4,69 %, y de la firma de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO) con el -4,54 %.