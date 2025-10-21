La británica Walles Bonner, de 35 años, nueva directora del prêt-à-porter hombre en Hermès

La joven británica con orígenes jamaicanos sustituye en el cargo a la francesa Véronique Nichanian, de 71 años, quien llevaba al frente de la sección masculina 37 años, desde que fue nombrada en 1988.

Hermès, una de las principales empresas del sector del lujo en el mundo que cotiza en el CAC-40 de París, destacó que la británica es "una apasionada de la artesanía y de la cultura" y adelantó que presentará su primera colección para la firma francesa en enero de 2027.

Wales Bonner, una figura emergente a la que también se había asociado otros grandes del grupos del lujo en Francia como LVMH y Kering, se graduó en la Central Saint Martins College, la prestigiosa escuela londinense de arte y moda.

La creadora se caracteriza por su particular impronta que bebe de referencias artísticas e intelectuales de la diáspora africana (James Baldwin, Aimé Césaire, Kerry James Marshall, entre otros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La marca de calzado que lleva sus apellidos (Wales Bonner) fue muy aplaudida desde que lanzó primero una línea masculina, en 2014, y luego otra para mujeres, en 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Su visión contemporánea de la moda, de la artesanía y de la cultura seguirán dando forma al estilo prêt-à-porter masculino de Hermès", se congratuló el director artístico general de Hermès, Pierre-Alexis Dumas, en el comunicado.

Wales Bonner, por su parte, dijo que, con su llegada a la firma, "cumple un sueño" y agradeció la oportunidad que la dirección de Hermès le ha dado para "aportar su visión a esta 'maison' tan mágica".