La caída de AWS y la dependencia europea con EE.UU: El efecto dominó

El presidente del Consejo General de Ingeniería Informática de España, Fernando Suárez, en declaraciones a EFE este martes, se refirió a los fallos detectados ayer en AWS -la mayor red de servidores en la nube del mundo- en Virginia y al efecto dominó que produjo en el resto del mundo, ya que ese fallo dejó sin funcionamiento durante horas a plataformas tecnológicas, aerolíneas y servicios financieros en varios países.

Lo que ocurrió con AWS demuestra que, aunque los datos estén alojados en centros europeos, el funcionamiento de los servicios sigue dependiendo de infraestructuras y procesos ubicados fuera de la UE, apuntó.

El fallo en Virginia afectó a usuarios de Amazon Prime o Alexa, así como a bancos como BBVA, ING, CaixaBank y Santander, cuyos clientes no podían utilizar temporalmente servicios como Bizum.

También impactó en usuarios de Netflix, Canva, Duolingo o Reddit, que registraron problemas de conexión.

El incidente evidencia que "alojar los datos en Europa garantiza su protección, pero no su accesibilidad", ya que los sistemas de control y autenticación siguen centralizados fuera del continente, explicó Suárez.

"Podemos hablar en Europa de soberanía del dato, pero no de soberanía del servicio", subrayó.

AWS es el principal proveedor mundial de servicios en la nube, con una cuota de mercado del 32 %, según Canalys (compañía de servicios a empresas dedicadas a la electrónica y la tecnología), seguido por Microsoft Azure y Google Cloud. Juntos controlan alrededor del 60 %.

En Europa, no existen gigantes equivalentes, aunque las grandes tecnológicas estadounidenses continúan abriendo centros de datos en el continente.

Desde AWS en España eluden entrar en detalles, al ser preguntados por EFE, y se remiten a la información emitida por la compañía a nivel mundial a través de su web, desde donde se han hecho eco de las incidencias y han dado detalles del restablecimiento de los servicios.

Según la compañía, el fallo se produjo en la región denominada US-EAST-1 en Virginia y afectó a los servicios centrales que sostienen gran parte de las operaciones globales.

Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB -una base de datos-.