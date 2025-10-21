La ciudad española de Vigo inicia la cuenta atrás para la Navidad

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, pulsó el botón que puso en marcha la cuenta atrás cuando quedaban 64 días y casi 5 horas para el día de Navidad.

"Vigo arrancará la Navidad del planeta cuando llegue el momento. Esto ya está asumido hasta por el alcalde de Nueva York y ya no es un factor de discusión", bromeó Caballero sobre el momento en que las luces festivas se enciendan en la ciudad.

"En un tiempo intermedio, que ya veremos cuál es, se iniciará el encendido", señaló el regidor sin concretar el día elegido para encender más de 11 millones de luces led que alumbrarán 460 calles y plazas de la ciudad, frente a las 420 calles del año pasado.

La Navidad viguesa dispondrá de casi 7.000 elementos ornamentales, entre ellos 2.667 árboles, con uno principal que crecerá hasta los 45 metros y estará coronado por una estrella de nueve metros de diámetro. Lo alumbrarán 100.000 luces led.

Además, habrá más de 50 unidades de elementos lumínicos 3D, un Belén Monumental, la casa de Papá Noel y la del Cartero Real.

"Viva la Navidad y viva Vigo", proclamó el alcalde ante los medios de comunicación y numerosos curiosos que se acercaron a presenciar cómo la ciudad da otro paso hacia una fecha que, como suele decir Caballero, la ha situado en el planeta.