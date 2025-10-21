La crisis de vivienda, "corazón de la desigualdad", impacta ya en el 45 % de la población

Una de las conclusiones más relevantes del informe 'Vivir la desigualdad', elaborado a partir de encuestas a 4.102 personas, es que "la vivienda se está transformando en el auténtico corazón de las desigualdades" en España.

Casi la mitad de personas encuestadas, el 45 %, afirma que la crisis de vivienda afecta de forma directa a sus vidas, pese al crecimiento económico y la creación de empleo de los últimos cinco años.

Ese impacto es más pronunciado (73,6 %) entre quienes no tienen una vivienda en propiedad que entre quienes son propietarias (un 33,2 % dice verse afectada por la situación de la vivienda). Además, gran parte de las personas no emancipadas (el 60 %) afirma que la crisis le perjudica.

Sólo el 14,4 % de las personas no propietarias se muestra optimista sobre la posibilidad de comprarse una vivienda en el futuro, mientras que el 58,5 % considera poco o nada probable lograrlo.

Como ejemplo, en España, el precio de la vivienda libre subió un 10,4 % interanual en el segundo trimestre de 2025 y alcanzó los 2.093,5 euros/m2, el mayor importe desde 2008, en pleno 'boom' inmobiliario, que posteriormente provocó el estallido la burbuja y desencadenó una grave crisis económica, según los últimos datos del Ministerio de la Vivienda.

El Gobierno plantea un plan estatal 2026-2030 que prevé invertir 7.000 millones de euros para crear un parque de viviendas públicas, ayudas para jóvenes, alquiler y zonas tensionadas.

El informe de Oxfam Intermón evidencia que pese al crecimiento económico del país (el Gobierno prevé un crecimiento del 2,7 % para 2025 y el FMI del 2,9 %), la percepción de los hogares es distinta, puesto que casi tres de cada diez personas señalan que sus ingresos no les alcanzan para llevar una vida digna y un 37,5 % afirma necesitar un segundo empleo para llegar a tenerla.

Además, el 40 % considera que su vida laboral no es buena, un descontento explicado principalmente por la parcialidad y la temporalidad del empleo.

La organización alerta de que "en demasiadas casas el dinero se acaba antes de que llegue el fin de mes", lo que implica renuncias en alimentación, ocio y descanso y resiliencia financiera.

El 60 % de la población cree que las desigualdades sociales han aumentado en los últimos 20 años y desciende la confianza en la movilidad social: el 52 % considera que el origen (social, étnico…) determina la capacidad para progresar en la vida.

Aunque la percepción general sobre la salud es positiva, puesto que el 56 % califica favorablemente su estado de salud física y solo un 12 % lo considera malo, entre quienes no llegan a fin de mes la percepción de una mala salud duplica a la media.

En el informe se pone de manifiesto que el 60 % cree que las desigualdades pueden revertirse en España y que, para ello, la medida prioritaria ha de ser garantizar el acceso a una vivienda digna.

Por último, casi tres de cada cuatro personas encuestadas considera que el sistema fiscal no distribuye la riqueza de manera equitativa: casi el 60 % opina que la contribución de las grandes fortunas es insuficiente y un 50 % comparte esa percepción con respecto a las clases altas y las grandes empresas.